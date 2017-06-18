Враг обстрелял наши позиции из минометов

2017-06-18 09:39 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, 60 и 82 миллиметровые минометы (56 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 118 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

A.M.