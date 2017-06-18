Два пакистанских дипломата пропали без вести, возвращаясь из Афганистана

2017-06-18 10:20 | www.apa.az | 3

Два пакистанских дипломата пропали без вести во время возвращения из Афганистана.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД Пакистана.

Сообщается, что дипломаты работали в консульстве в Джелалабаде. С пятницы они числятся пропавшими.

“Пакистан обратился к правительству Афганистана с просьбой приложить все усилия, чтобы как можно скорее найти чиновников, а также привлечь к ответственности виновных”, — говорится в сообщении пакистанского МИД.