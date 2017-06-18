Сегодня во Франции пройдет второй тур парламентских выборов

2017-06-18 10:20 | www.oxu.az | 3

Сегодня во Франции пройдет второй тур парламентских выборов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, по прогнозам, партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» получит от 415 до 445 мест в парламенте.

Отмечается также, что 52% французов остались недовольны результатами первого тура выборов.

«Разрыв между все большим числом граждан и режимом подтверждается исторически низким уровнем явки. Проведение парламентских выборов после президентских отдает определяющую роль президентским выборам и значительно снижает значение парламентских», - заявил политолог Гаэль Брюстье.

Напомним, в первом туре большинство голосов французские избиратели отдали за движение президента страны Эммануэля Макрона Вперед, республика!- партия получает 28,21%.

За партию Республиканцы проголосовало 15,77%, за партию Национальный фронт Марин Ле Пен - 13,2%.

Партия Непокорившаяся Франция Жан-Люка Меланшона получила 11,02% голосов, а Социалистическая партия - 7,44%.

Явка на выборах составила 48,71%.

A.M.