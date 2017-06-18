Азербайджанский стартап позволит врачам работать по стандартам системы здравоохранения США

2017-06-18 10:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартап проект интеллектуального управления здравоохранением – MedNot позволит азербайджанским врачам работать по стандартам своих коллег из США, сказал Trend во вторник руководитель проекта Ильгар Тагиев.

По словам Тагиева, речь идет о возможности интеграции в систему MedNot нового модуля позволяющего формировать периодичность лечебного процесса в соответствии с чек-листом которая практикуется американскими врачами.

"В США врачи достаточно широко практикуют так называемый чек-лист: эта система позволяет автоматически составить очередность прохождения пациентом необходимых процедур сразу после того, как врач поставил ему диагноз. То есть то, что пациенту следует поэтапно сделать. Пройти ультразвуковое исследование, сдать анализ крови и т.д. Внедрение данного модуля в MedNot будет означать то, что стандарты работы наших врачей будут соответствовать стандартам их американских коллег", - сказал Тагиев.

Другим преимуществом нового модуля станет то, что азербайджанские врачи смогут получать постоянно обновляемую информацию о болезнях и диагнозах.

"Сам проект сегодня доведен до определенного уровня и для его дальнейшего развития требуется поддержка государства. Сейчас мы уже ведем переговоры с определенными структурами. Не исключено, что пилотная версия проекта может быть в ближайшем будущем запущена в Сумгайыте. Сегодня посредством MedNot можно записаться на прием врача, предусмотрена возможность составление рецептов, ведение учета страховых случаев, рейтинг врачей, возможность читать состав лекарственных препаратов и т.д.", - сказал Тагиев.

Проект MedNot, как сказал Тагиев, был представлен с 19 апреля по седьмое мая в США в рамках программы SABIT (Special American Business Internship Training). Программа SABIT разработана в 1990 году международной администрацией торговли в министерстве торговли США в Вашингтоне, с целью содействия экономической реструктуризации стран СНГ.

В рамках SABIT организуется стажировка менеджеров среднего и высшего звена, ученых и инженеров стран СНГ в малых, средних и крупных американских компаниях и негосударственных организациях.

(Автор: Гусейн Велиев)

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