Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

2017-06-18 10:30 | www.trend.az | 3

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны начался в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах, передает РИА Новости.

Избирательные участки открылись в 8.00 местного времени. Работа большинства из них завершится в 18.00, однако в больших городах проголосовать можно будет до 20.00.

Накануне голосовали избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена, Французской Полинезии и Сен-Пьера и Микелона. Также работали избирательные участки для французов, проживающих в Америке. Жители Реюньона, Новой Каледонии и Майотты будут голосовать в воскресенье.