В Саудовской Аравии автобус с паломниками попал в ДТП: Есть погибшие и раненые

2017-06-18 10:39 | www.oxu.az | 3

Два человека погибли, еще 36 пострадали в результате ДТП с участием автобуса с паломниками недалеко от города Медина в Саудовской Аравии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным местных властей, в автобусе находилось более 40 паломников, все они были выходцами из азиатских стран. За рулем находился представитель одного из арабских государств.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы и получили необходимую медицинскую помощь.

О причинах ДТП не сообщается.

A.M.