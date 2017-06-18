ВС Ирака приступили к штурму Старого города в Мосуле

2017-06-18 11:02 | www.apa.az | 4

Правительственные силы Ирака начали в воскресенье штурм кварталов Старого города Мосула, находящихся под контролем террористической группировки “Исламское государство”.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы ВС республики.

Ранее иракским силовикам удалось восстановить контроль над кварталами Эз-Занджили и Эш-Шифаа на западном побережье реки Тигр, взяв в окружение Старый город в Западном Мосуле. По информации командования под контролем террористов остается менее 1% территории города.