В Эфиопии обнаружен забытый город – ФОТО
2017-06-18 11:09 | www.oxu.az | 5
Внутри города обнаружена мечеть XII века
На востоке Эфиопии команда британских археологов обнаружила забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то Харла считался городом великанов, утверждают археологи.
Как передает Oxu.Az, об этом сoобщает BBC.
Город Харла был региональным ремесленным и торговым центром, рассказывает профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии. По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.
Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных.
Археологи планируют провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди. Раскопки продолжатся в следующем году.
A.M.