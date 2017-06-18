В Эфиопии обнаружен забытый город – ФОТО

2017-06-18 11:09 | www.oxu.az | 5

Внутри города обнаружена мечеть XII века

На востоке Эфиопии команда британских археологов обнаружила забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то Харла считался городом великанов, утверждают археологи.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщает BBC.

Город Харла был региональным ремесленным и торговым центром, рассказывает профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии. По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных.

Археологи планируют провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди. Раскопки продолжатся в следующем году.

A.M.