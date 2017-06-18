Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 39

2017-06-18 11:36 | www.trend.az | 4

Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 39, передает РИА Новости со ссылкой на издание Publico.

Об этом сообщил государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.

Пострадали 59 человек.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.