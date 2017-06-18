Натаван Хабиби выходит замуж – ФОТО

2017-06-18 11:52 | www.oxu.az | 4

В скором времени состоится свадьба популярной азербайджанской певицы Натаван Хабиби.

Как передает Oxu.Az со сыслкой на 1news.az, первыми радостную новость узнали поклонники Н.Хабиби в социальной сети Instagram, где за певицей следят более 565.000 подписчиков.

В соцсети Н.Хабиби выставили снимок, на котором изображены буквы «SN» (S-первая буква имени возлюбленного звезды) и руки певицы и ее будущего мужа, на пальцах которых обручальные кольца.

Как оказалось, исполнительнице было сделано предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием – уже начата подготовка к свадебной церемонии, дата и место проведения которой, как и информация о будущем супруге, пока держится в секрете, так как Н.Хабиби не любит распространяться о своей личной жизни.

Напомним, что обручение Н.Хабиби состоялось осенью 2016 года – тогда певица также сообщила о переменах в личной жизни, разместив, нижеприведенное фото в социальной сети Instagram.

A.M.