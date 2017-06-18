Макрон проголосовал во втором туре выборов во французский парламент

2017-06-18 12:18 | www.trend.az | 3

Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов через час после открытия участков, передает РИА Новости.

Глава государства голосовал в коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс. Необычным стало время голосования - в ходе президентской кампании и в первом туре выборов Макрон приезжал на избирательный участок ближе к полудню.

Изменение в привычном графике президента связано с тем, что на сегодня у него запланировано участие в еще одном мероприятии - праздновании годовщины "Речи 18 июня", произнесенной Шарлем де Голлем после оккупации Франции войсками нацистской Германии. Будущий глава государства призвал французов продолжить борьбу против фашистских сил, что ознаменовало начало французского Сопротивления.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны проходит в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.