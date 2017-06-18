Фидан и Хураман Гасымовы: две сестры, две жемчужины, две легенды (ФОТО)

2017-06-18 12:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялся творческий вечер известных оперных певиц - народной артистки СССР Фидан Гасымовой и народной артистки Азербайджана Хураман Гасымовой, сообщает Trend Life. Торжественный вечер под названием "İki inci, iki canlı tarix" ("Две жемчужины, две живые истории") был приурочен к юбилею Фидан Гасымовой.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры и искусства, многочисленные поклонники таланта оперных певиц, для которых каждая встреча с артистками превращается в настоящий праздник.

Программа началась с музыкальных номеров в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста, дирижера Теймура Гёйчаева. Эти номера переносили зрителей в прошлое, где Фидан Гасымова играет на скрипки, и участвует в вокальном конкурсе в Италии.

Было отмечено, что творческая деятельность артисток высоко оценена государством - Фидан и Хураман Гасымовы удостоены ряда высоких государственных наград.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев зачитал поздравительное письмо Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к Фидан Гасымовой.

В своем выступление министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил заслуги Фидан и Хураман Гасымовых в развитии азербайджанского музыкального искусства.

Было подчеркнуто, что азербайджанское музыкальное искусство невозможно представить без Фидан и Хураман Гасымовых, которые посвятили свою жизнь творчеству. Оперные певицы сыграли большую роль в развитии музыкальной культуры страны и оперного искусства. Они достойно представляли и представляют нашу страну за рубежом.

Министр также дал высокую оценку педагогической деятельности артисток, подчеркнув, что на протяжении долгих лет они преподают в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), обучая и делясь своим опытом, профессиональными знаниями с молодым поколением.

В своем выступлении Фидан Гасымова выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за заботу и внимание к их с сестрой творческой деятельности.

Далее вниманию зрителей был представлен документальный фильм, снятый студией документальных фильмов "Yaddaş" по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Документальная лента повествует о творческом пути Фидан и Хураман Гасымовых. В картине большая роль отведена участию и победе артисток в престижных международных вокальных конкурсах, их выступлениям за рубежом и в Азербайджане.

Рассказывая о том, как они пришли в искусство Фидан и Хураман Гасымовы отмечают, что их с детства окружали известные деятели культуры и искусства, одним из которых был маэстро Ниязи. Фильм также основан на интервью известных деятелей искусства - народных артистов СССР Тамары Синявской и Фархада Бадалбейли, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева, музыковеда Ольги Доброхотовой и других, которые дают высокую оценку деятельности сестер Гасымовых.

После показа фильма на сцену был приглашен творческий коллектив картины: режиссер-постановщик и автор сценария, заслуженный деятель искусств Энвер Аблуч, оператор – заслуженный деятель искусств Кянан Мамедов и актер Олег Амирбеков.

Энвер Аблуч подчеркнул, что работая над фильмом был восхищен с какой любовью, уважением Фидан и Хураман Гасымовы рассказывали друг о друге.

В свою очередь артистки поблагодарили творческий коллектив фильма, подчеркнув, что вечер не может пройти без музыкальный номеров, и они подготовили для публики небольшую концертную программу. В исполнении певиц прозвучали оперные произведения и авторские композиции. Выступление сестер Гасымовых сопровождалось бурными аплодисментами и криками "Браво!".

На протяжении всего вечера артисток со сцены поздравляли ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, директор музыкальной школы имени Бюльбюля, народный артист Теймур Гёйчаев, учредитель Университета "Хазар" Гамлет Исаханлы, заслуженный художник Теймур Рзаев, которые желали им дальнейших творческих успехов и здоровья.

Вечер запомнился зрителям многими интересными моментами, так дирижер Теймур Гёйчаев ненадолго отставил оркестр, чтобы повальсировать с артистками, импровизацией было и выступление Фидан и Хураман Гасымовых в сопровождении пианиста, народного артиста Мурада Гусейнова, а художник Теймур Рзаев подарил имениннице прекрасный портрет. Музыкальный подарок преподнесли студенты БМА, которые своим выступлением растрогали вокалисток.

В завершении программы публика еще долго не отпускала артисток со сцены, даря им прекрасные букеты цветов, говоря добрые, теплые слова, благодарила за их творчество, которое всегда приносит радость и наслаждение.

(Автор: Джани Бабаева)

