Холодное лето в Баку, или Горячий концерт Эйюба Ягубова (ФОТО)

2017-06-18 12:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Старожилы и не припомнят, когда же в Баку весной, а теперь и летом, было так прохладно. Все привыкли, что июнь - температура под 40, и все дороги ведут на пляж или под сень природы в регионах страны. Но в этот день все дороги вели в Зелёный театр Баку, где впервые после длительного перерыва с большим сольным концертом выступил заслуженный артист Азербайджана, исполнитель шансона и эстрадных песен Эйюб Ягубов, сообщает Trend Life.

Кстати, прямо перед концертом в Баку прошел ливень, подстать хиту Эйюба «В этот городе идет дождь», но ничто не могли испугать бакинцев, которые не только полностью заполнили театр, но и разместились на его лестницах.

Сказать, что Эйюба Ягубова любят все – ничего не сказать! Красивые мелодии, тексты и неподдельная искренность исполнения обеспечили Эйюбу Ягубову настоящую народную любовь и преданных поклонников, сопровождающих его творчество на протяжении многих лет. Ведь его невозможно слушать равнодушно – когда он исполняет шансон или эстраду, хочется танцевать, а когда лирику, то ностальгия и слезы переполняют эмоции человека.

В программе концерта были презентованы новые композиции артиста, а также прозвучали проверенные временем хиты, среди которых есть как задорные и веселые "Самолёт "Баку-Москва" и "Серый попугай", так и трогательно лирические песни "Kim bilir", "Ana", "Yağış", "Unutdun" и многие другие. Ярким украшением вечера стал дуэт с заслуженной артисткой Тунзалей Агаевой.

Душевные песни и искренность исполнения артиста, как всегда, покорили публику.

А те, кто не успел на этот концерт, есть прекрасная возможность посетить его сегодня.

Телефон для справок и приобретения билетов (051) 303 35 40.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)