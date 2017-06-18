В Лондоне королевские гвардейцы упали в обморок на параде – ВИДЕО

2017-06-18 12:53 | www.oxu.az | 2

Пять гвардейцев потеряли сознание во время традиционного парада в Лондоне ко дню рождения королевы Елизаветы II.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Sky News.

На военнослужащих были надеты меховые кивера, в то время как температура в этот день превысила 25 градусов тепла.

«День крайне жаркий, всех (упавших в обморок – ред.) унесли с парада, их осмотрели медики и дали им воды», – прокомментировали в британской армии.

Один из потерявших сознание гвардейцев попал на видео, которое опубликовало агентство Press Association.

A.M.