Семь лет без Мубариза…

2017-06-18 13:17 | www.oxu.az | 2

Во время боя армянская сторона понесла потери – были уничтожены 4 и ранено 4 армянских военных.

Сегодня исполнилось семь лет со дня героической гибели Национального героя Азербайджана, славного и бесстрашного сына нашего народа Мубариза Ибрагимова.

Как передает Oxu.Az, 18 июня 2010 года в результате провокации вооруженных сил Армении около 23:30 в направлении села Чайлы Тертерского района произошла перестрелка, в результате чего армянская сторона понесла потери – были уничтожены 4 и ранено 4 армянских военных.

С азербайджанской стороны на оккупированной армянскими агрессорами территории героически погиб прапорщик Национальной армии Мубариз Ибрагимов, уничтоживший армянских солдат.

Указом Президента Ильхама Алиева прапорщик Мубариз Ибрагимов посмертно удостоен звания Национальный герой Азербайджана и был похоронен во 2-ой Аллее почетного захоронения.

A.M.