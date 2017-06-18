Manisa'da 44 askerin tedavisi sürüyor

2017-06-18 13:37 | www.trend.az | 1

Manisa Valiliğinden, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi tanısıyla hastaneye kaldırılan 44 askerin tedavisinin devam ettiği, durumu ağır hastanın bulunmadığı bildirildi.

Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası bir grup askere baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulması olayıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da akşam yemeği sonrasında 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği vaka sonrası, 18 Haziran 2017 Pazar günü saat 09.00 itibariyle hastanelerde 44 askerin tedavisi devam etmektedir. Halen Manisa Devlet Hastanesinde 27, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 9 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 8 asker müşahede altında bulunmaktadır. Tedavileri devam eden askerlerimizin arasında durumu ağır olan hasta bulunmamaktadır. Askerlerimizin durumları iyiye gitmektedir."

Kaynak: AA