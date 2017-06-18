Число жертв крупного лесного пожара в Португалии возросло до 57 человек - ОБНОВЛЕНО-3

2017-06-18 13:44 | www.apa.az | 4

Число жертв мощнейшего лесного пожара в Португалии достигло 57 человек, еще 59 получили ранения.

Как передает АПА, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Около 30 человек, по предварительным данным, погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях.

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12.01

Число жертв лесных пожаров в Португалии достигло 43 человек.

Как передает АПА, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Ранее сообщалось о 39 погибших и 59 пострадавших.

В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди.

Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

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11.18

Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 39.

Как передает АПА, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Пострадали 59 человек.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

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06.44

Число погибших в результате лесных пожаров в центральной части Португалии возросло до 24.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на премьер-министра страны Антониу Кошта.

Ранее сообщалось о 19 погибших, как минимум 20 пострадавших и двух пропавших без вести.

"Мы подтвердили 24 погибших, вероятно, смертей может быть больше, однако в данный момент это невозможно подтвердить", — сообщил политик.

В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин. Пламя быстро распространилось в четырех разных направлениях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.