Трабзон - лидер Турции по экспорту сельхозпродукции в Россию

2017-06-18 13:41 | www.trend.az | 12

В январе-мае 2017 года турецкий экспорт фруктов и овощей в Россию составил 215,379 тысячи тонн на более чем 123,7 миллиона долларов, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB).

Из 21 провинции Турции по объемам экспорта в Россию лидирует Трабзон.

За указанный период экспорт из Трабзона овощей и фруктов в Россию составил 39 миллионов долларов, или 32 процента об общего экспорта турецких провинций в РФ.

В январе-мае экспорт овощей и фруктов из Трабзона в Россию в количественном выражении вырос на 114 процентов (в денежном - на 80 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По итогам пяти месяцев 2017 года Трабзон является лидером Турции по экспорту сельхозпродукции в Россию», - сказал агентству "Анадолу" глава DKİB Ахмед Хамди Гюндоган.