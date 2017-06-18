Перес отказался удерживать Роналду в клубе

2017-06-18 14:28 | www.oxu.az | 3

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не намерен удерживать нападающего Криштиану Роналду против его воли.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Express.

Функционер отметил, что всегда будет ставить интересы команды выше интересов отдельного игрока. Руководство сливочных считает, что Роналду шантажирует клуб, добиваясь повышения зарплаты.

Информация о намерении 32-летнего португальца покинуть «Реал» появилась 16 июня. Роналду провел встречу с Пересом, в ходе которой объяснил, что причиной данного решения являются обвинения испанской прокуратуры в его адрес.

13 июня в отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. Адвокат и спортсмен отказываются признавать вину.

C.Б.