Прогноз погоды на первый рабочий день недели

2017-06-18 14:47 | www.oxu.az | 2

Зв Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, юго-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 16-18 градусов, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18 градусов, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 757 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-55%.

A.M.