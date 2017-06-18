Массовая драка на товузской свадьбе: Есть раненые
2017-06-18 15:02 | www.oxu.az | 4
На свадьбе в Товузском районе Азербайджана произошла массовая драка.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, инцидент случился в селе Говлар из-за разборок нетрезвых молодых людей.
В ходе драки ножевое ранение в область грудной клетки получил Сурет Мамедов (1993 г.р.). Он был прооперирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Сообщается, что во время рукопашной несколько человек получили различной степени увечья.
A.M.