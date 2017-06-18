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Массовая драка на товузской свадьбе: Есть раненые

2017-06-18 15:02 | www.oxu.az | 4

На свадьбе в Товузском районе Азербайджана произошла массовая драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, инцидент случился в селе Говлар из-за разборок нетрезвых молодых людей.

В ходе драки ножевое ранение в область грудной клетки получил Сурет Мамедов (1993 г.р.). Он был прооперирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Сообщается, что во время рукопашной несколько человек получили различной степени увечья.

A.M.

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