В парке Центра Гейдара Алиева были организованы уроки карате (ФОТО)

2017-06-18 15:09 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в воскресенье были организованы уроки карате для детей.

Урок, который проходил около двух часов, проводил пятикратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион Европы, победитель первых Европейских игр Баку-2015 и четвертых Игр исламской солидарности Баку-2017 Рафаэль Агаев.

Отметим, что в парке Центра традиционно организуются различные мероприятия, а также занятия. Вход на мероприятия в парке свободный и бесплатный.

За объявлениями о мероприятиях можно следить на Facebook и Instagram страницах Центра Гейдара Алиева.

Facebook.com/heydaraliyevcenter

Instagram.com/heydaraliyevcenter