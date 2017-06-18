СМИ: обеспечение безопасности саммита G20 обойдется Германии в €32 млн
2017-06-18 15:32 | www.apa.az | 3
Расходы на обеспечение безопасности саммита Группы двадцати (G20), который состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля, составят €32 млн.
Как передает АПА, об этом сообщило агентство DPA.
По его сведениям, €20,8 млн будут выделены полиции. В эту суммы включены расходы на транспорт и размещение сотрудников силовых служб.
Еще €9,6 млн будут выделены Федеральному ведомству по уголовным делам, €1,6 млн отведены на техническое обслуживание.
Отмечается также, что на проведение саммита для МИД страны отведено €49 млн. Окончательная сумма расходов на проведение мероприятия будет озвучена после его завершения.