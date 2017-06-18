В Турции отравились более 700 солдат – ВИДЕО

2017-06-18 15:28 | www.oxu.az | 2

На западе Турции в одном из армейских подразделений в районе Манисы с пищевым отравлением в больницы доставлен 731 военнослужащий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает Hurriyet.

Военнослужащие пожаловались на плохое самочувствие после обеда 17 июня.

В прокуратуре сообщили о 21 задержанном в рамках расследования.

Отмечается, что подобный инцидент с отравлением военных в Манисе произошел также 24 мая.

A.M.