В ДТП с КамАЗом в России погиб гражданин Армении

2017-06-18 15:44 | www.apa.az | 3

Один гражданин Армении погиб, еще пять доставлены в больницу после столкновения рейсового автобуса с грузовой автомашиной на федеральной трассе М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области.

Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах региона.

Микроавтобус и КАМАЗ ехали в сторону Москвы, столкновение было попутное. В микроавтобусе находились 17 человек.

“На 133-м километре ФАД М-4 "Дон" столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Еревана в Москву, и грузовик. Пострадали шесть граждан Армении, один из них погиб”, — сказал собеседник агентства.