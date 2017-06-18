Западное побережье Гренландии пострадало от землетрясения и цунами

2017-06-18 15:49 | www.trend.az | 3

Западное побережье Гренландии пострадало от землетрясения и последовавшего после этого цунами в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на шведское телевидение SVT.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что есть пострадавшие или погибшие", - сказала SVT представитель полиции Гренландии Лиселотте Бём.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 30 километрах к северу от города Нуугаатсиак. Из-за возникших больших волн повреждения получили дома в упомянутом городе, а также в Иллорсуит и Уумманнак.

Уумманнак расположен почти посередине западного побережья Гренландии, в 600 километрах от полярного круга.

Больше всего пострадал город Нуугаатсиак, где проживает 84 человека и полиция занимается их эвакуацией, сообщает SVT.