В парке Центра Гейдара Алиева были организованы уроки карате – ФОТО

2017-06-18 15:54 | www.oxu.az | 3

В парке Центра Гейдара Алиева в воскресенье были организованы уроки карате для детей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, урок, который проходил около двух часов, проводил пятикратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион Европы, победитель первых Европейских игр Баку-2015 и четвертых Игр исламской солидарности Баку-2017 Рафаэль Агаев.

Отметим, что в парке Центра традиционно организуются различные мероприятия, а также занятия. Вход на мероприятия в парке свободный и бесплатный.

За объявлениями о мероприятиях можно следить на Facebook и Instagram страницах Центра Гейдара Алиева.

A.M.