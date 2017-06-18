СМИ: в Кабуле похитили гражданина США

2017-06-18 16:02 | www.apa.az | 3

Неизвестные вооруженные люди в воскресенье в Кабуле похитили гражданина США.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского участка в районе Карт-э-Чар.

Отмечается, что американец сотрудничал с Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана в рамках проекта Всемирного банка (ВБ). Другие подробности не приводятся.

Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.