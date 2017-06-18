В аэропорту Штутгарта задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

2017-06-18 16:26 | www.apa.az | 3

Двое мужчин задержаны полицией в немецком Штутгарте по подозрению в подготовке теракта на борту самолета, следовавшего из местного аэропорта в Болгарию.

Как передает АПА, об этом сообщила газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на правоохранителей.

Допрос задержанных пока не выявил, идет ли речь о террористическом акте или о неудачной шутке. О возрасте и национальности задержанных информации нет, пишет издание.

По информации газеты, самолет авиакомпании Bulgaria Air был эвакуирован и обыскан с собаками. Спецоперация была проведена после того, как один из пассажиров сообщил офицеру погранслужбы, что другой пассажир рейса готовит теракт на борту. После этого 180 пассажиров, следовавших в Варну, были немедленно выведены из самолета, их багаж также был обыскан с собаками. По информации полиции, которую приводит издание, ничего не было найдено.

В аэропорту были временно прекращены взлеты и посадки, в настоящее время работа полностью восстановлена. Самолет болгарской авиакомпании в настоящее время вновь загружен и готовится к вылету.