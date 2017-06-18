В Баку представлен уникальный проект – макет Ичери шехер в бронзе для слепых (ФОТО)

2017-06-18 16:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку представлен тактильный проект – макет Ичери шехер в бронзе для инвалидов по зрению, сообщает Trend Life. Авторы проекта - Сирил Раббат из Франции и наш соотечественник из России Сулейман Велиев.

Есть много людей в мире, которые слышали о красоте родного города, но не могут ее увидеть. Что делать тем, кто воспринимает мир при помощи тактильных чувств? Авторы нового проекта создали объемный шедевр, который можно и нужно трогать, чтобы донести ее до самого сердца. И те, кто "видит" кончиками пальцев теперь смогут оценить, как выглядит Ичери шехер и расположенные на его территории Девичья башня, Дворец Ширваншахов, мечети, карвансараи и другие достопримечательности, и даже его узкие улицы. Уникальный макет-карта создан немецким архитектором Эгбертом Броэркеном. С помощью технологии 3D-прототипирования для слепых в рельефе воссозданы все жилые здания и архитектурные памятники древней части Баку, а в надписях использован шрифт Брайля. Макет установлен у Девичьей башни.

Начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Аскеров на открытии отметил, что государством создаются все условия для людей с ограниченными физическими возможностями, реализуются различные программы и проекты, с учетом соответствующих требований усовершенствуется инфраструктура, и данный социальный проект позволит слабовидящим и незрячим людям узнать об архитектуре Ичери шехер, и даже совершить по нему своеобразное путешествие.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез отметила, что шрифт Брайля - рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми был разработан в 1824 году французом Луи Брайлем. Данный проект является очередным свидетельством укрепления связей между Азербайджаном и Францией в культурной и социальной сфере. Это уникальная возможность для инвалидов по зрению не только представить архитектуру города, но и ориентироваться в пространстве.

Сирил Раббат рассказал, что работа над проектом шла на протяжении двух лет. Эгберт Броэркен специально приезжал в Баку, на территории Ичери шехер были проведены специальные съемки, в том числе со спутника, для создания точной копии в макете.

«Я около 17 лет живу и работаю в Баку, создал семью с азербайджанкой, у меня двое детей и реализация данного проекта отражает мою любовь и почтение к Азербайджану. Баку всегда был городом мультикультуральных и толерантных ценностей, а Ичери шехер его ярким проявлением в уникальной архитектуре и истории. Этот макет в бронзе для инвалидов по зрению является нашим даром городу, который стал для меня родным. Мне всегда хотелось сделать что-то полезное для Баку, и надеюсь, наша работа поможет тысячи людям узнать свой город», - сказал Сирил Раббат.

Сулейман Велиев, который родился в Баку и на протяжении многих лет живет в России, отметил, что его сердце всегда бьется с родной землей.

«Существует стереотип, что незрячие люди очень ограничены в своих возможностях. Но на самом деле они стремятся жить так, как и мы с вами, однако, делают это в темноте. Каждый день для них - это настоящее испытание на прочность. Насколько же приспособлена наша среда к людям, которые не видят краски окружающего мира, не могут заранее обойти физическую преграду на своем пути? Этот проект и направлен на, чтобы «показать» таким людям родной Ичери шехер, о котором они до сих пор только слышали, но не видели, теперь кончиками пальцев дотронуться до его истории, узнать архитектуру», - отметил Сулейман Велиев.

Руководитель сектора Общества инвалидов по зрению Маис Агаев выразил искреннюю признательность за столь ценный подарок городу: «Для незрячих же, для тех, кто потерял зрение, - этот проект как глоток воздуха, расширение личного пространства, образование, знакомство со своим городом, ее историей и архитектурой».

По данным Всемирной организации здравоохранения, 180 млн людей в мире - инвалиды по зрению, а 45 млн из них - слепые. Число слепых в миpе неуклонно pастет. Каждые 5 секунд на нашей планете слепнет взрослый человек, а каждую минуту теряет зрение один ребенок. Уже в ближайшие годы количество слепых людей во всем мире будет достигать 75 миллионов человек. Согласно статистическим данным, в Азербайджане около 42 тысяч инвалидов по зрению и 30% из них составляют дети.

В 1977 году Ичери-шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в список Всемирного наследия.

(Автор и фото - Вугар Иманов)