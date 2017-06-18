Илия Второй призвал народ призадуматься о возможности установления конституционной монархии

2017-06-18 17:15 | www.apa.az | 3

Грузия – древнейшая монархия, Конституционная монархия вносит спокойствие в страну, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.

Как передает АПА, об этом сообщает Грузия Онлине.

“Грузия – древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может подумать о том, что Грузия – древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия и она вносит спокойствие в страну. Это, разумеется, не произойдет ни сегодня, ни завтра, однако мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее”, - заявил Святейший. Он выразил надежду, что грузинский народ найдет пути к миру.