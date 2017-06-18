При авиаударе по рынку в Йемене погибли не менее 24 человек

2017-06-18 17:33 | www.trend.az | 4

Жертвами авиаудара по рынку на севере Йемена стали не менее 24 человек, еще один пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на агентство новостей повстанцев-хуситов Saba.

По данным агентства, удар нанесла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в провинции Саада на севере Йемена. Саада считается главным оплотом повстанческого движения "Ансар Алла", которое с 2014 года ведет войну с властями.

Медик отметил, что удару подвергся рынок Аль-Машнак, когда там находились мирные жители.