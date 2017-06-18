В Португалии объявлен трехдневный траур
2017-06-18 17:45 | www.oxu.az | 3
Правительство Португалии объявило национальный траур по жертвам лесного пожара в центральной части страны.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила газета Publico.
Траур продлится до 20 июня.
По информации издания, в результате возгорания в округе Лейрия погибли 62 человек, 54 пострадали. Пожар, начавшийся 17 июня в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы сотни людей.
Тушение осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер. По мнению полиции, к возгоранию привел удар молнии.
A.M.