Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62

2017-06-18 19:13 | www.trend.az | 3

Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62, передает РИА Новости со ссылкой на издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Ранее сообщалось о 57 погибших и 59 пострадавших.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

В Португалии объявлены три дня траура - с воскресенья по вторник.