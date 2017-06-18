Бахрейн предписал катарским военным покинуть страну

2017-06-18 20:12 | www.oxu.az | 4

Власти Бахрейна предписали в течение 48 часов покинуть страну катарским военным, служащим в составе коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ под руководством США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Катар направил своих военнослужащих под руководство Центрального командования ВМС США (NAVCENT), штаб-квартира квартира которого находится в Бахрейне, в 2014 году. Точное число катарских военнослужащих, находящихся в Бахрейне для борьбы с ИГИЛ, не сообщается.

«Бахрейн заявил американскому генералу, под командованием которого находится база, что катарские военнослужащие должны уехать», — сообщил агентству источник.

«Пока они находятся на базе, но, скорее всего, уедут в течение двух ближайших дней», — добавил он.