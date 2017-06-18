Подробности самоубийства школьника в Сумгаите

2017-06-18 20:45 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые подробности в связи с самоубийством школьника в Сумгаите, которое произошло неделю назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, живший во 2-ом микрорайоне 16-летний Ульви Ахмедов, прежде чем повеситься в собственном доме, позвонил одноклассникам.

Сообщается, что Ульви был учеником 11-го класса Сумгаитской гимназии-интерната с англо-персидским уклоном и в этом году должен был завершить среднее образование.

Ульви Ахмедов пригласил одноклассников к себе домой, сказав, что готовит им сюрприз.

Затем подросток написал предсмертное письмо и повесился. В письме было написано, что «последнего звонка не будет».

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.