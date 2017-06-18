Konfederasiyalar Kuboku: Meksika - Portuqaliya - 2:2
2017-06-18 20:51 | www.apa.az | 2
Bu gün FİFA Konfederasiyalar Kuboku – 2017-də növbəti oyunlar keçirilir.
APA-nın məlumatına görə, A qrupunun ikinci qarşılaşmasında Portuqaliya Meksika ilə qarşılaşıb. Matç 2:2 hesablı heç-heçə ilə nəticələnib
Günün ikinci oyununda B qrupunun iştirakçıları Çili və Kamerun üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, turnirin açılış matçında Rusiya Yeni Zelandiyanı məğlub edib – 2:0.
A qrupu
Meksika - Portuqaliya - 1:2
Qollar: Çiçarito, 42, Moreno, 90+ - Quarejma, 35, Sedrik Suareş,86