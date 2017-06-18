Азербайджан улучшил позицию в рейтинге «Global Innovation Index»

2017-06-18 21:11 | www.oxu.az | 3

Азербайджан занял 82 место среди 127 стран в рейтинге самых инновационных стран в рейтинге «Global Innovation Index».

Как передает Oxu.Az, наша страна улучшила свою позицию на 3 строчки по сравнению с прошлым годом.

Среди постсоветских стран Казахстан занял 78, Таджикистан - 94, Кыргызстан - 95 место.

Беларусь заняла 88-ое, Армения — 59-ое, Молдова — 54-ое, Украина – 50-ое, а Россия — 45-ое место.

Первые три строчки рейтинга заняли Швейцария, Швеция и Голландия. Дальше идут США и Великобритания.

Данных по Узбекистану и Туркменистану нет.

Как отмечают составители, рейтинг составлен на основе разработок шести крупнейших научно-исследовательских организаций.

Глобальный инновационный индекс содержит подробные показатели инновационной деятельности 127-ми стран по всему миру.

Рейтинг составляется на основе 81 показателя, отражающих в том числе политическую среду, образование, инфраструктуру и бизнес-среду.