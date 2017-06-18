Турция призывает к диалогу в катарском урегулировании - глава МИД

2017-06-18 21:28 | www.trend.az | 5

В вопросе урегулирования дипломатического кризиса вокруг Катара важен диалог, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с македонским коллегой Николой Димитровым, передает Анадолу.

"Речь идет об обвинениях, которые Доха отвергает. В этом случае нужно собрать все доказательства, а потом совместно обсудить пути урегулирования кризиса путем диалога и на основе взаимоуважения", - сказал Чавушоглу.

По его словам, сотрудничество между странами Персидского залива имеет жизненно важное значение как для региона, так и Турции.

Министр считает, что для решения проблем, с которыми столкнулся регион, в первую очередь следует объединиться.

Дипломат подчеркнул, что Анкара считает неправильным введение санкций в отношении населения Катара со стороны ряда арабских стран.

"Турция не поддерживает какую-либо сторону, а просто указывает на ошибки. Кроме того, Анкара не поддерживает обвинения в адрес Дохи", - подчеркнул Чавушоглу.

Пятого июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.