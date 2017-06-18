Oбнародованы первые итоги второго тура выборов во Франции

2017-06-18 22:15 | www.apa.az | 3

Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые данные МВД страны.

По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республика" проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 22,59%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская "Социалистическая партия" - 6,24% и левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 2,89%.