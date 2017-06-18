Назначен новый начальник дорожной полиции Джалилабада

2017-06-18 22:09 | www.oxu.az | 3

Начальник отдела Государственной дорожной полиции Отделения полиции Биласуварского района, майор полиции Шаиг Агаев освобожден от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenilik.az, Ш.Агаев назначен начальником отдела Государственной дорожной полиции Отделения полиции Биласуварского района.

Отметим, что до этого Ш.Агаев занимал должности начальника отделов государственной дорожной полиции Физулинского и Джебраильского районов.