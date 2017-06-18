Скрытая тюрьма «Исламского государства» в Мосуле
2017-06-18 22:22 | www.oxu.az | 3
Иракский Мосул практически очищен от джихадистов «Исламского государства». Освобожденные кварталы города все еще хранят множество уродливых следов власти радикальных исламистов.
Один из самых ярких, хотя и скрытых от посторонних глаз, — секретная тюрьма прямо посреди города в переоборудованной роскошной вилле.
Как передает Oxu.Az, Лента.ру предлагает взглянуть на помещения, где террористы содержали своих врагов.
Матрасы пленников в одном из помещений, где содержались заключенные.
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Стальные ворота, ведущие в мужскую тюрьму
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Солдаты иракской армии осматривают провода системы наблюдения, используемой боевиками
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Камера, в которой содержали женщин
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Стол в административной части мосульской тюрьмы
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
При отступлении боевики побросали многие вещи и документы
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Тюремный комплекс одновременно служил и фабрикой по изготовлению самодельных бомб
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Иракский солдат держит в руке самодельную бомбу, сделанную в игиловской тюрьме
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Пленники обычно спали вповалку прямо на полу
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Условия жизни надзирателей были ненамного лучше, чем у их жертв
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Для контроля заключенных применялось и видеонаблюдение
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Наступление иракских силовиков на западную часть города не было стремительным, однако террористы, видимо, отступали в спешке
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Несчастным родственникам заключенных для свидания с родными предстояло долгое ожидание в приемной тюрьмы
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters