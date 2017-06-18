Скрытая тюрьма «Исламского государства» в Мосуле

2017-06-18 22:22 | www.oxu.az | 3

Иракский Мосул практически очищен от джихадистов «Исламского государства». Освобожденные кварталы города все еще хранят множество уродливых следов власти радикальных исламистов.

Один из самых ярких, хотя и скрытых от посторонних глаз, — секретная тюрьма прямо посреди города в переоборудованной роскошной вилле.

Как передает Oxu.Az, Лента.ру предлагает взглянуть на помещения, где террористы содержали своих врагов.

Матрасы пленников в одном из помещений, где содержались заключенные.

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Стальные ворота, ведущие в мужскую тюрьму

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Солдаты иракской армии осматривают провода системы наблюдения, используемой боевиками

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Камера, в которой содержали женщин

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Стол в административной части мосульской тюрьмы

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

При отступлении боевики побросали многие вещи и документы

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Тюремный комплекс одновременно служил и фабрикой по изготовлению самодельных бомб

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Иракский солдат держит в руке самодельную бомбу, сделанную в игиловской тюрьме

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Пленники обычно спали вповалку прямо на полу

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Условия жизни надзирателей были ненамного лучше, чем у их жертв

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Для контроля заключенных применялось и видеонаблюдение

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Наступление иракских силовиков на западную часть города не было стремительным, однако террористы, видимо, отступали в спешке

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Несчастным родственникам заключенных для свидания с родными предстояло долгое ожидание в приемной тюрьмы

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

С.С.

