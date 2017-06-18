Первые итоги второго тура выборов во Франции

2017-06-18 22:33 | www.oxu.az | 3

Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые данные МВД страны.



По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от «Вперед, республика» проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» - 22,59%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская «Социалистическая партия» - 6,24% и левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 2,89%.