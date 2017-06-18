РПЦЗ призвала вынести Ленина из мавзолея

2017-06-18 23:08 | www.oxu.az | 5

Архиереи Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) призвали власти России вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в совместном заявлении Архиерейского собора РПЦЗ, подписанном митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Илларионом, который является первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.

«Поэтому мы вновь и вновь с упованием призываем (…) распрощаться с символами богоборчества, избавляться от былого прославления убийц названиями городов и сел, улиц и площадей, станций и парков; призываем убрать с центральной площади страны тело того, с кем связано становление богоборческой власти, принесшей в жертву своей идеологии миллионы жизней», — говорится в их заявлении.

Участники собора отметили, что в этом году их «наполняют радостные переживания» по поводу 100-летия восстановления патриаршества и 10-летия восстановления единства внутри Русской Церкви. Но при этом столетие «страшных кровавых событий 1917 года» в РПЦЗ «отмечают со скорбью».

Призывы вынести тело Ленина из мавзолея на Красной площади звучат ежегодно, как правило, в апреле, когда коммунисты отмечают день рождения лидера Октябрьской революции. В этом году 20 апреля в Госдуму был внесен законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Его подготовили депутаты от фракций «Единой России» и ЛДПР. Впрочем, единороссы позже отозвали свои подписи под документом.

По данным «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. В частности, 32 процента опрошенных полагают, что его могила должна располагаться у Кремлевской стены, 26 процентов выступают за Волковское кладбище в Санкт-Петербурге.