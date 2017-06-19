Кубок Конфедераций: Чили-Камерун – 2:0

2017-06-19 00:01 | www.apa.az | 3

Сборная Чили одержала победу над командой Камеруна со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, голы забили Артуро Видаль (81-я минута) и Эдуардо Варгас (90).

Также в группе B выступают сборные Германии и Аргентины, которые свой матч проведут в понедельник в Сочи.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.