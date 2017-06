İran Suriya ərazisinə raket zərbəsi endirib (VİDEO)

2017-06-19 00:27 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu İŞİD terrorçuların Suriyadakı bazalarına raket zərbəsi endirib.

Trend-in "Tasnim" agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, İran Suriyanın şərqində yerləşən terrorçuların mövqelərinə orta mənzilli ballistik raketlərlə atəş açıb.

Bildirilir ki, raket zərbəsi "Tehrana edilən hücuma cavab" olaraq endirilib.