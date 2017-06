İran IŞİD karargahlarını vurdu

İran'ın Tahran'da gerçekleştirilen IŞİD saldırılarına karşılık vererek Suriye'deki IŞİD karargahlarını vurdu.

İran Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki IŞİD karargahlarını uzun menzilli füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları'nın, saldırıya ilişkin "Tahran saldırılarına cevap olarak vurduk" açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Milliyet