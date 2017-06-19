В ходе спецоперации на курорте в Мали погибли 2 военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 00:51 | www.apa.az | 3

32 заложника, захваченных боевиками во время нападения на курорт в пригороде столицы Мали Бамако, освобождены спецслужбами, 2 военнослужащих погибли.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство безопасности и гражданской обороны.

Вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием Лагерь Кангаба в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако, где любят отдыхать иностранцы. По словам официального представителя ведомства Баба Киссе, район был полностью оцеплен спецподразделениями в составе малийских и французских военных, которые проводят там спецоперацию. Ситуация, отметил он, "находится под контролем"

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22:04

Нападение совершено на туристический лагерь в столице Мали Бамако, местные жители сообщают о стрельбе

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, информации о пострадавших пока не поступало.

На место прибыли малайские военные и военнослужащие контртеррористического контингента французских ВС, размещенных в стране.