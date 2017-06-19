Возглавляемая США коалиция заявила о готовности защищать союзников от любых угроз

2017-06-19 03:05 | www.trend.az | 4

В возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ после инцидента со сбитым самолетом ВВС Сирии заявили, что не стремятся к конфронтации с Дамаском и его партнерами, но будут защищать свои силы от любых угроз, передает "Интерфакс".

"Цель коалиции - победа над ИГ в Ираке и Сирии. Коалиция не стремится к тому, чтобы сражаться с сирийским режимом, Россией или с силами, которые поддерживают их. Но мы без колебаний будем защищать свои силы и силы наших партнеров от любых угроз", - говорится в заявлении коалиционного командования.

В коалиции "призывают все стороны сконцентрироваться на борьбе против ИГ, так как это - наш общий враг и одна из самых серьезных угроз для мира и безопасности в регионе и во всем мире.

При этом, как отмечается в документе, "враждебные намерения и действия проправительственных сил Сирии в отношении Коалиции и ее партнеров в Сирии, ведущих законные операции против ИГ, не будут допускаться".

Ранее сообщалось, что американский самолет сбил сирийский Су-22, наносивший бомбовый удар близ позиций поддерживаемых коалицией сирийских ополченцев в районе города Табка.