Турция создает свободную экономическую зону с Нахчываном - министр

2017-06-19 03:25 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Турция создает свободную экономическую зону с Нахчываном, заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, пишут турецкие СМИ.

По его словам, в связи с этим вопросом уже создана необходимая инфраструктура.

"В Нахчыване уже размещены представители министерства экономики Турции", - сказал он.

Торговля с Нахчываном не будет ничем отличаться от торговли с турецкими городами. Операции будут осуществляться в турецкой лире, отметил министр.